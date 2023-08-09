وزارة العمل تنفذ 14 ألف زيارة تفتيشية في 6 أشهر

الوكيل الإخباري

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- نفذت فرق التفتيش في وزارة العمل في النصف الأول من العام الجاري 2023 نحو 14 ألف زيارة تفتيشية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة محافظات المملكة.وحررت كوادر التفتيش في الوزارة خلال هذه الزيارات التفتيشية التي نفذتها 1148 إنذار و2468 مخالفة لمنشآت خالفت أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.كما نفذت فرق التفتيش خلال هذه الفترة حملات تفتيشية موجهة لقطاعات اقتصادية معينة كمكاتب التشغيل وقطاع التعليم الخاص "المدارس الخاصة" والقطاع الزراعي وقطاع الخدمات المساندة "شركات الأمن والحماية" والعمالة غير الأردنية المخالفة وعمل الأطفال.