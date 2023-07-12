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الأربعاء، 12-07-2023 11:00 ص

السقاف: اليابان تستثمر بمجالات متعددة في الأردن

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الوكيل الإخباري - أكّدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن اليابان تستثمر في مجالات متعددة في الأردن، حيث يحتضن الأردن استثمارات عديدة في مجالات التكنولوجيا.

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وقالت السقاف خلال انطلاق منتدى الأعمال الأردني الياباني، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات لاسيما الصناعية والتجارية، بتنظيم من منتدى الاستراتيجيات الأردني وبالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، إنّ الأردن واليابان يتمتعان بعلاقات وثيقة وشركاء اقوياء بمجالات مختلفة.


وأشار، إلى وجود فرصة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية.


وأضافت أن التوجهات الملكية تدفع الأردن نحو النجاح في مختلف المجالات والقطاعات.


وبينت أن الأردن يمتلك قطاع سياحي بارز يشكل مركزًا إقليمًا هاما نظرا لموقع المملكة الاستراتيجي.


ولفتت السقاف، إلى أن رؤية وزارة الاستثمار هي جعل الاستثمار قطاع عالي الأهمية في الأردن. كما تعمل على العديد من المبادرات لدعم الاستثمار في المملكة.


وبينت أن الوزارة حولت غالبية خدماتها إلى الرقمية لتسهيل تنفيذها وترشيد الاستهلاك.


 




 

 


 

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