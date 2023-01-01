وزارة العمل توضح إنجازاتها رغم التحديات خلال العام 2022

الوكيل الاخباري- حققت وزارة العمل خلال العام 2022 إنجازات كبيرة رغم التحديات التي واجهتها. اضافة اعلان





وقال مساعد أمين عام وزارة العمل عبدالله الجبور أنه تم اغلاق الباب أمام استقدام العمالة الوافدة لجميع القطاعات منذ بداية العام 2022 ووضع أكثر من 20 مهنة مغلقة أمام العمالة الوافدة (كالمدارس والجامعات )لاستبدالها بعمالة محلية.





وأضاف أن نحو 50 الف زيارة تفتيشية قامت بها وزارة العمل من خلال 170 مفتش على القطاع الخاص بعام 2022 للتأكد من موافاتها شروط وزارة العمل بعدم تشغيل عمالة وافدة وتطبيق ظروف وشروط العمل.



وأشار إلى أن وزارة العمل اصدر قرار باشتراط تشغيل 8 اردنيين مقابل كل عامل وافد في بعض القطاعات غير المغلقة.



وبين انه تم اطلاق برنامج التشغيل الوطني في العام 2022 لدعم اصحاب العمل وتحفيزهم لتشغيل العمال الأردنية من خلال منح جزء من راتب للموظف بمقدار 150 دينار لمدة 6 أشهر.

