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الثلاثاء، 21-03-2023 11:11 ص

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 119.5 مليون م3

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري أن كميات المياه التي دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الأخير بلغت نحو 4,2 مليون متر مكعب في الفترة (الأحد 19 آذار إلى صباح الثلاثاء 21 آذار).

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حجم الأمطار الهاطلة على جميع مناطق المملكة ارتفع إلى 91,6 % من المعدل العام ليشكل ما نسبته 115,2% من كميات الأمطار التي هطلت الموسم الماضي، مع العلم أن حجم الهطول العام الماضي بلغ لنفس الفترة 72,4%. 


وبينت أن نحو 2 مليون م3 دخلت السدود خلال الساعات الـ 24 الماضية لترفع التخزين الكلي فيها إلى 119,5 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 42,5% من التخزين الكلي البالغ 280,759 مليون متر مكعب تركزت في سد الملك طلال 1,465 مليون م3 والبقية توزعت على مختلف السدود باستثناء الوالة والتنور واللجون.


وحول معدلات الهطول فقد سجلت القادسية في محافظة الطفيلة أعلى كمية هطول مطري خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث بلغت 22,5 ملم، وأن الهطولات تركزت على المحافظات الجنوبية وبلغت معدلات الهطول للمحافظات في عمان 2,4 ملم، البلقاء 2,9 ملم، مأدبا 2,5 ملم، الزرقاء 0,4 ملم، جرش 1,4 ملم، المفرق 0,7 ملم، اربد 2,2 ملم، عجلون 2,4 ملم، الكرك 5,5 ملم، الطفيلة 10,2 ملم، معان 5 ملم، العقبة 0,8 ملم.

 




 

 


 

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