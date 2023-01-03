وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود في الأردن إلى 48 مليون م3

الوكيل الإخباري

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- ارتفعت كميات المياه المخزنة في سدود المملكة إلى 48 مليون م3، وفق وزارة المياه والري.وقالت الوزارة إن حجم الامطار الهاطلة خلال الموسم المطري الحالي بلغ 35,4% من المعدل العام، مشيرة إلى أن حجم ما دخل السدود من الامطار وجريان الاودية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 1,4 مليون متر مكعب.وتركزت الهطولات في سدود التنور/ الطفيلة نحو 772 الف متر مكعب، لترفع التخزين الكلي في السدود الى 48 مليون م3 أي ما نسبته 17% من طاقتها الكلية البالغة 280,760 مليون م3.وأوضحت أن أعلى نسبة هطول سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في محافظة الزرقاء / قصر طوبا 4,4 ملم.