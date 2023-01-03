الثلاثاء 03-01-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستقساء في الوقت الحالي

كشف سبب حريق معمل الكاوتشوك في الموقر

الغذاء والدواء: بسكويت "أوريو" في الاسواق الاردنية خالٍ من الكحول ودهن الخنزير

ترجيح صدور الامر المالي الأول لعام 2023 خلال أيام

تحسباً للحالة الجوية.. جامعة الطفيلة التقنية تتحول الى التعليم عن بعد الأربعاء

الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام بن غفير لباحات الأقصى

الأردن يطالب إسرائيل بالكف الفوري عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود في الأردن إلى 48 مليون م3

ترقب عالمي لعوامل ستؤثر على أسعار الذهب عالمياً خلال أيام - تفاصيل

مصدر حكومي يوضح حول ما يتم تداوله عن العفو العام

الثلاثاء، 03-01-2023 11:31 ص

وزارة المياه: ارتفاع تخزين السدود في الأردن إلى 48 مليون م3

M63A2668


الوكيل الإخباري - ارتفعت كميات المياه المخزنة في سدود المملكة إلى 48 مليون م3، وفق وزارة المياه والري.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن حجم الامطار الهاطلة خلال الموسم المطري الحالي بلغ 35,4% من المعدل العام، مشيرة إلى أن حجم ما دخل السدود من الامطار وجريان الاودية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 1,4 مليون متر مكعب.

وتركزت الهطولات في سدود التنور/ الطفيلة نحو 772 الف متر مكعب، لترفع التخزين الكلي في السدود الى 48 مليون م3 أي ما نسبته 17% من طاقتها الكلية البالغة 280,760 مليون م3.

وأوضحت أن أعلى نسبة هطول سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في محافظة الزرقاء / قصر طوبا 4,4 ملم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5de0c3c162d48

الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستقساء في الوقت الحالي

main_image63b335ffc73f6

كشف سبب حريق معمل الكاوتشوك في الموقر

او

الغذاء والدواء: بسكويت "أوريو" في الاسواق الاردنية خالٍ من الكحول ودهن الخنزير

0L5A2426

ترجيح صدور الامر المالي الأول لعام 2023 خلال أيام

12202214174449942177627

تحسباً للحالة الجوية.. جامعة الطفيلة التقنية تتحول الى التعليم عن بعد الأربعاء

اقص

الأردن يطالب إسرائيل بالكف الفوري عن الانتهاكات بحق المسجد الأقصى

أخبار متعلقة
339973_54_1633501430

الحجايا: الملك عبر عن ارتياحه لتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية

وزير الاوقاف 1

وزير الأوقاف: توزيع 400 كوبون على أسر فقيرة و300 طرد غذائي

19_2021-637599514582838845-283

الشبكة الإسلامية لإدارة مصادر المياه تنظم حوارا حول الحصاد المائي

76575

9.5 مليون دولار لخفض الفاقد المائي لقناة الملك عبدالله

1670242742524

التربية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

1670238066413

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الدنماركي