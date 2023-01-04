وزارة المياه تكشف حجم المخزون الكلي للسدود

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن نحو 23,5 مليون م٣ دخلت سدي الوالة والموجب خلال الساعات الـ24 الماضية لترفع تخزين السدود إلى 25,3 % أي 71,11 مليون متر مكعب من طاقتها التخزينية الكلية البالغة نحو 280 مليون متر مكعب.

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وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه دخل الى سد الوالة نحو 12,5 مليون م٣ لترفع تخزينه الى 12,625 مليون م٣ بنسبة 50,3% وسد الموجب نحو 10 ملايين م٣ لترفع تخزينه الى 13,582 مليون م٣ بنسبة 55% فيما لم يدخل سدود الجنوب زرقاء ماعين/ مأدبا واللجون/ الكرك وسد الكرك أي كميات مياه.



وحول حجم الأمطار الساقطة فقد ارتفع المعدل الى 37,4% مشكلة ما نسبته 47% من حجم الامطار الكلية الساقطة العام الماضي مقارنة مع 20,8% لنفس الفترة العام الماضي واعلى كمية هطول سجلت في محطة خان الزبيب/ مأدبا 45 ملم.



وحول كميات تخزين السدود الوحدة 5,8مليون م٣ بنسبة 5,5%، سد وادي العرب 5 مليون م٣ بنسبة 30,4%، شرحبيل 0,956 الف م٣ بنسبة 24%، كفرنجة 1,8 مليون م٣ بنسبة 23%، طلال 21,8 مليون م٣ بنسبة 32,6%، شعيب 0,78 الف م٣ بنسبة 62,5%، الكفرين 3,690مليون م٣ بنسبة 43,7%، زرقاء ماعين 0,213 الف م٣ بنسبة 10,6%، التنور 4,356 مليون م٣ بنسبة 30,4%، اللجون 130 الف م٣ بنسبة 13%.



وسجلت محافظة العاصمة الأعلى معدلا في الهطول 12,1 ملم اعلاها في الجيزة 22,6 ملم، سحاب 16,6 ملم، البيادر 15ملم، ابو علندا 13,4 ملم، الجبيهة 10,7 ملم.



تلتها محافظة الزرقاء معدل عام 5,5 ملم، وأعلاها الرصيفة 20,3 ملم الزرقاء 14,2 ملم ،العالوك 4,8 ملم، الخربة السمرا 0,8ملم.



محافظة مأدبا معدل عام 5 ملم، خان الزبيب 45 ملم، ام العمد 10 ملم، ام الرصاص 1,3 ملم، مأدبا 0,4 ملم .



البلقاء معدل عام 4,6 ملم اعلاها السلط 11 ملم، الصبيحي 10 ملم، ام جوزة 7,7 ملم، البقعة 3,4 ملم، الشونة الجنوبية 1,8 ملم.



محافظة الكرك معدل عام 4 ملم، اعلاها القطرانة - سواقة 42,1 ملم، المزار 0,9 ملم، الكرك 0,2 ملم، الربة 0,1 ملم.



محافظة جرش معدل عام 2,2 ملم، اعلاها ثغرة عصفور 4,8 ملم، جرش 4,1 ملم ، الكتة 2,8 ملم، سوف 3,3,ملم، دبين 1,1 ملم، قفقفا 0,9 ملم.



محافظة المفرق معدل عام 2 ملم ، اعلاها الصفاوي 5,6 ملم، الرويشد 3,77 ملم، المفرق 3 ملم، رحاب 2,3 ملم، حوشا 2,2 ملم، الخالدية 1,8 ملم، بلعما 1 ملم.



محافظة الطفيلة معدل عام 1,9 ملم ، اعلاها الحسا 11 ملم ، القادسية 1,1 ملم ، عابور 0,8 ملم، الرشادية 0,4 ملم .



محافظة معان معدل عام 0,7 ملم اعلاها الجفر 2,6 ملم، عنيزة 1,6 ملم ، معان 1,2 ملم، الشوبك 0,3 ملم.



محافظة العقبة معدل عام 0,3 ملم اعلاها القويرة 1,2 ملم، العقبة 0,3 ملم ، وادي موسى 0,2 ملم.