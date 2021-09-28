وزارة النقل تصدر تعليمات السفر بين الأردن وسوريا

الوكيل الاخباري- أكد وزير النقل المهندس وجيه عزايزة، أن شركة الملكية الأردنية ستباشر رحلاتها إلى الجمهورية العربية السورية اعتبارا من يوم الأحد المقبل شريطة التزامها بكامل الشروط التي تتوافق مع البرتوكولات الصحية.



وقال في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن على المسافر إحضار فحص PCR من المختبرات السورية المعتمدة قبل 72 ساعة بنتيجة سلبية، بالإضافة إلى إجراء الفحص لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي وعدم مغادرته أرض المطار إلا بعد ظهور نتيجة الفحص التي يشترط ان تكون سلبية أيضاً.

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