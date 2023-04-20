وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى إفطار مؤسسة الحسين الاجتماعية

الوكيل الاخباري - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، الإفطار الذي أقيم لمنتفعي مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأيتام.



ويأتي الإفطار في إطار حرص بني مصطفى، على متابعة أحوال المنتفعين والمنتفعات، خاصة الأيتام في جميع الدور والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة.



وحضر الإفطار الأطفال المنتفعين من المؤسسة وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومديرة المؤسسة أمل الريحاني، والمشرفات .

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