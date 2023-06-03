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السبت، 03-06-2023 06:16 م

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح دار الوفاق الأسري بالعقبة

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الوكيل الاخباري - افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، دار الوفاق الأسري في مدينة العقبة، لتقدم خدماتها الأسرية للمعنفات من مختلف محافظات الجنوب.

وأكدت بني مصطفى، أن الدار واحدة من قصص النجاح التي تضاف إلى سجل خدمات الوزارة المميزة التي تقدمها بالشراكة مع مؤسسات تطوعية، وتشكل نقطة مهمة لخدمة المنتفعات في إقليم الجنوب، مشيرة إلى أن هذه من أهم المؤسسات التي ساهمت في إنشاء هذه الدار: قرى الأطفال، وشركة مناجم الفوسفات، وشركة البوتاس العربية، ومفوضية العقبة و واحة أيلة، اضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقالت الوزيرة، إن العمل التشاركي بين هذه المؤسسات كان ثمرته دار الوفاق الأسري التي قدمت خدماتها لأكثر من 72 منتفعة، إذ عملت الدار على تخفيف العبء عن دور الوفاق الأخرى، وعن الأسر في مناطق الجنوب بما تقدمه من خدمات إيواء ودعم نفسي واجتماعي وتدريب وتأهيل مهني يعود بالنفع على المنتفعات ليكونن مؤهلات للاندماج في المجتمع المحلي.

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