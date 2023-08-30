وزيرة التنمية: العمل جار لاستحداث المزيد من المراكز النهارية الدامجة

الوكيل الاخباري-

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أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الأربعاء، أن العمل جارٍ على استحداث المزيد من المراكز النهارية الدامجة الخاصة بالأطفال من ذوي الإعاقة، ووحدات التدخل المبكر في مناطق المملكة كافة.جاء ذلك، خلال رعايتها حفل اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة، بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد لمركز الأمل للتربية الخاصة في لواء سحاب.وقالت بني مصطفى، إن لدى الوزارة 27 مركزا نهاريا دامجا لتقديم خدمات بدائل الإيواء، و17 وحدة للتدخلات المبكرة، مشيدة بتشاركية الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وجهوده التاريخية بتأسيس مراكز الأمل للتربية الخاصة في أنحاء المملكة كافة.وأكدت أن هذه التشاركية ساهمت في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل ومشاريع تشغيل عديدة دفعت عملية التنمية المستدامة، بما انعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة وإدماجهم في المجتمع.وقالت إن مديرية بدائل الإيواء وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل على تنفيذ الخطة الوطنية لبدائل الإيواء، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والوطنية الشريكة خاصة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات الخيرية والجهات التطوعية، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.