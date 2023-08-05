الأعلى لذوي الإعاقة: البطاقات التعريفية بديل التقرير الطبي قريبا

الوكيل الإخباري - كشف المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، عن العمل على إطلاق نظام إصدار البطاقات التعريفية بشكل رسمي لذوي الإعاقة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي صدرت في الجريدة الرسمية في الأول من شهر أغسطس الحالي تعليمات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المدني للمرة الأولى .

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وتضمنت التعليمات الجديدة 11 مادة تحدد أوجه الاستفادة من التأمين الصحي المدني، الذي صدر بموجب أحكام المادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ، ليشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحكام المواد 9\أ و15\أ وب و42 من نظام التأمين الصحي المدني.



وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس رأفت الزيتاوي إن أهمية صدور هذه التعليمات تتجلى في تسهيل الحصول على الخدمة الصحية لذوي الإعاقة، والانتقال من الإطار الرعائي لذوي الإعاقة إلى الحق في الصحة وفق تعليمات محددة، أوجبها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وبحسب الزيتاوي، فإن التأمين الصحي الذي كان مفعلا في السابق من خلال وزارة التنمية الاجتماعية كان يستهدف الشرائح الفقيرة، كما أنه لم يكفل توفير المعينات البصرية والسمعية والحركية وغيرها، ولم يكن يشمل أيضا العلاج الوظيفي والنفسي والطبيعي وتحديد البدائل في حال عدم توفرها.