وزيرة التنمية تبحث مع نظرائها العرب آفاق التعاون

الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، مع عددٍ من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب آفاق التعاون والتنسيق المشترك، والروابط الأخوية مع الدول العربية، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقدة في القاهرة حالياً.

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وأستعرضت خلال لقائها مع وزير التنمية الفلسطيني أحمد مجدلاني، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر الطفل الفلسطيني، والذي يحظى برعايه ملكية سامية، المزمع إقامته في عمان خلال العام القادم بالتعاون والشراكة ما بين الجانبين، وكذلك الجهود المشتركة لإبرازه كحدث عربي هام، وخصوصاً مع ما يشهده قطاع غزة من عدوان اسرائيلي، ذهب ضحيته عشرات الآلاف من الأبرياء، معظمهم من الأطفال.

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