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الأربعاء، 01-12-2021 02:43 م

وزيرة الثقافة تبحث مع السفير الكوري أوجه التعاون

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الوكيل الاخباري- بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أمس الثلاثاء مع السفير الكوري لي جي وان، أوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

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ووفقا لبيان صحفي للوزارة اليوم الاربعاء، قالت النجار، "نعتز بعلاقاتنا الجيدة مع كوريا، وهي تعني لنا الكثير، وإن رؤيتنا المشتركة حققت بالفعل عددا من النجاحات"، مؤكدة حرص الوزارة على مواصلة تعزيز العلاقات الثقافية طويلة الأمد بين البلدين، من خلال تحديث اتفاقية التعاون الثقافي المشترك.

 

وأضافت، "لقد ألهمتنا تجربة التنمية الكورية المبدعة والتوازن الذي تتمتع به في كافة المجالات، ونتشاطر معها طموحات مماثلة، حيث نعمل على تطوير وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في الأردن، مع الحفاظ على هويتنا وقيمنا وإرثنا الحضاري".

 




 

 


 

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