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الأحد، 14-11-2021 04:34 م

وزارة الثقافة: الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز البحوث والدراسات

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، عن الفائزين بجوائز البحوث والدراسات التي طرحتها الوزارة في 15 آذار الماضي بمناسبة احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الاردنية.

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وقالت النجار في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، إن الوزارة طرحت جائزتين الأولى محلية؛ وهي جائزة البحوث ودراسات مئوية الدولة الاردنية واشتملت على 5 مجالات، والثانية عربية وهي جائزة بحوث القيم السياسية والثقافية للدولة العربية الحديثة واشتملت على 3 مجالات.


وفي الجائزة المحلية؛ فازت مناصفة بالمرتبة الثانية بمجالي "بحوث ودراسات تاريخ الدولة الاردنية وبحوث ودراسات المجتمع الاردني في مئة عام" الباحثة الدكتورة سهيلا الشلبي عن بحثها المعنون "المشاركة الشعبية في بناء بعض قطاعات الدولة الاردنية خلال عهد الامارة (1921-1946 -دراسة توثيقية)، والباحثة زهور غرايبة عن بحثها المعنون "المرأة الاردنية خلال مئة عام: تحولات في الحياة الاجتماعية وانعكاسها على أدوار المرأة ومشاركتها في الحياة"، فيما حجبت المرتبتان الأولى والثالثة.


كما فاز بالمرتبة الثالثة في مجال "بحوث ودراسات تطور المؤسسات الاردنية في مئة عام" الباحث الدكتور عليان الجالودي عن بحثه المعنون "المشاريع المالية في الاردن منذ تأسيس الامارة وحتى الستينيات من القرن العشرين- دراسة توثيقية"، فيما حُجبت المرتبتان الأولى والثانية.


وفي مجال بحوث ودراسات الاقتصاد الاردني من الجائزة المحلية فاز بالمرتبة الثانية مناصفة كل من الباحث سفيان حريز عن بحثه "إدارة الشؤون المالية والمصرفية في إمارة شرق الاردن: دراسة تحليلية"، والباحث الدكتور إيهاب زاهر عن بحثه "الادارة المالية في عهد إمارة شرق الاردن بين عامي 1926-1939"، فيما حُجبت المرتبتان الأولى والثالثة.


أما في الجائزة العربية بمجال "بحوث خبرة الدولة الاردنية ودراستها ومنهجها في القيم السياسية للدولة" فازت بالمرتبة الثانية الباحثتان الجزائريتان رشيدة رحماني وسهام رحماني، عن بحثهما المشترك المعنون "المثقف العربي والسلطة: صراع البعد ام حتمية القرب"، فيما حُجبت المرتبتان الأولى والثالثة.

 




 

 


 

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