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الأحد، 14-11-2021 04:29 م

وزيرة الثقافة تفتتح مكتبة الأسرة الأردنية في السلط

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الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار الأحد، فعاليات مكتبة الأسرة الأردنية ، من مدينة السلط، احتفالًا بإدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير مشروع مكتبة الأسرة الدكتور أحمد راشد، ومدير ثقافة البلقاء الدكتور معتصم الغوشة، وجمع من ممثلي محافظة البلقاء.


وبذلك تكون النجار قد أعلنت انطلاق الدورة 15 من فعاليات مكتبة الأسرة، التي تأتي ضمن البرنامج الوطني للقراءة «مهرجان القراءة للجميع»، وسيتزامن مع الانطلاق افتتاح معارض المكتبة في باقي محافظات المملكة، وتستمر حتى 18 من الشهر الحالي.


وأكدت النجار، إن مكتبة الأسرة هي واحدة من أهم مشاريع وزارة الثقافة، والتي افتتحت للمرة الأولى برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله عام 2007، وتسعى إلى تعميم الثّقافة الوطنية القائمة على نشر الوعي الثّقافيّ، وتنمية الفكر النّاقد، وإيجاد التّناغم الحّسيّ بين الفكر والوجدان الإنسانيّ؛ لبناء مجتمع مثقّف يدرك أهمية التّحاور والتفاعل مع الآخرين، ويجتهد في تطوير ذاته، ورسم مستقبل وطنه الزّاهر.

واختمت النجار بدعوة الجميع إلى زيارة هذه المكتبة الزاخرة بالكتب القيّمة والتي تم انتقاءها بعناية، وتتناسب مع جميع الفئات العمرية، و تعد من أعمق الكتب فكريًا وثقافيًا في مضامينها، وتناسب أثمانها التي تتراوح بين 25-35 قرش جميع المواطنين.

وستقدم دورة هذا العام من مكتبة الأسرة، التي وفرت منذ انطلاقتها 836 عنوانا و3 ملايين و452 ألف نسخة منها 915 ألف نسخة للأطفال، ثلاث وخمسين عنواناً جديدًا في دورة هذا العام، تباع للجمهور مباشرة بأسعار رمزية من خلال اثنين وأربعين مركزاً للبيع موزعة في عمان والمحافظات.

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