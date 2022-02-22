وزيرة الثقافة تحاضر في كلية الدفاع الوطني

الوكيل الاخباري - ألقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، محاضرة للدارسين في دورة الدفاع/ 19، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان "الثقافة بين استحقاقات العولمة ومتطلبات تعزيز الأمن الوطني الأردني"، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.
وقالت النجار: "إننا نتطلع إلى الجيش العربي بعز وافتخار كركن أساسي من أركان قصة الصمود في المملكة الأردنية الهاشمية، ولدينا بعد عروبي وقيم متصلة بالحضارة العربية الإسلامية".
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