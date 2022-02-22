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الثلاثاء، 22-02-2022 07:56 م

وزيرة الثقافة تحاضر في كلية الدفاع الوطني

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الوكيل الاخباري - ألقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، محاضرة للدارسين في دورة الدفاع/ 19، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان "الثقافة بين استحقاقات العولمة ومتطلبات تعزيز الأمن الوطني الأردني"، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة، ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وقالت النجار: "إننا نتطلع إلى الجيش العربي بعز وافتخار كركن أساسي من أركان قصة الصمود في المملكة الأردنية الهاشمية، ولدينا بعد عروبي وقيم متصلة بالحضارة العربية الإسلامية".

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