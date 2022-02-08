الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 08-02-2022 09:02 م

أوبريت يتغنى بجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الـ 60

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 الوكيل الاخباري - مندوبا عن وزيرة الثقافة، رعى أمين عام الوزارة هزاع البراري، مساء اليوم الثلاثاء في مركز الحسين الثقافي، الحفل الكبير الذي أقامته جمعية "سمو" للثقافة والفنون بالتعاون مع مجموعة الراجحي المقدسية للاستثمارات، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين.

وقال البراري إن عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، يشكل محطة يتجدد بها الولاء والانتماء، مضيفا أن الشباب هم عماد الوطن وبناة مستقبله، ومن الواجب دعم أفكارهم وإبداعاتهم ورؤيتهم.

وأكد رئيس جمعية "سمو"، الدكتور فلاح العموش، أنهم سعوا لتقديم محتوى موسوم بالقيمة والإنجازات التي تحققت في عهد القيادة الهاشمية.

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