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السبت، 12-02-2022 08:12 م

وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يتفقدان مدينة أم قيس الأثرية

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 الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إن وزارة الثقافة الأردنية تعمل يداً بيد بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لإنجاح فعاليات المشروع الوطني الهام "إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022".

وأضافت النجار في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال جولة تفقدية رافقها فيها وزير السياحة والآثار نايف الفايز للاطلاع على سير العمل بإعادة تأهيل منطقة أم قيس الأثرية، وذلك ضمن استعدادات الوزارتين لعقد مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية الخاصة بمحافظة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، أن مدينة أم قيس تعتبر من المواقع الأثرية الهامة وتمثل الثقافة الأردنية .

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