وزيرة الثقافة والسفير القبرصي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في مكتبها اليوم الأربعاء، مع السفير القبرصي لدى المملكة ميخاليس إيوانو، آفاق التعاون في المجال الثقافي،وسبل تعزيز العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول التعاون الثقافي، من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والمشاركة في الفعاليات الثقافية التي تقام في البلدين.

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