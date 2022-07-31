وزيرة الثقافة تشيد بالمشاركة المحلية في مهرجان جرش الـ36

الوكيل الاخباري - أشادت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، بالمشاركة المحلية في مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته 36 في شارع الأعمدة لمجموعة من جمعيات الحرف اليدوية.



ووفقا لبيان صحفي عن إدارة المهرجان، اليوم الأحد، قالت النجار خلال جولتها أمس السبت، في عدد من مرافق المدينة الأثرية، يرافقها المدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار، إن المهرجان وفر 286 طاولة للمشاركات اللواتي ينتسبن لغالبية الجمعيات من المجتمع المحلي، ولمجموعة منتسبي مركز الرعاية والتأهيل، التابع لمديرية التنمية الاجتماعية لمحافظة جرش، وتعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

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