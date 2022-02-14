جمعية البنوك تعقد ورشة عمل في الصحافة الاقتصادية

الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية البنوك عن هويتها المؤسسية الجديدة (شعارها الجديد)، خلال ورشة العمل التي نظمتها ، اليوم الاثنين، بالتعاون مع البنك المركزي، بهدف تطوير المهارات الصحفية في قراءة المؤشرات المالية والنقدية، بحضور ممثلين عن وسائل الاعلام المحلية.



وأكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن الورشة تهدف إلى التوعية بالدلالة الفنية للأرقام المالية، وتقوية الشراكة مع وسائل الاعلام.



وشدد على أن القطاع المصرفي داعم رئيس للنمو الاقتصاديّ، وذلك من خلال تداخلاته المباشرة وغير المباشرة في القطاعات الأخرى، مبينا أن حجم موجودات القطاع المصرفي يساوي 194 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك بلغت 126 بالمئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 97 بالمئة ، بالإضافة إلى نمو في حجم التسهيلات المصرفية ودعم القطاعات الإنتاجية.

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