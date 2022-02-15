وسام العطاء تكرم الأيتام وأمهاتهم بمادبا

الوكيل الاخباري - أقامت جمعية وسام العطاء الخيرية في مادبا اليوم الثلاثاء، احتفالا تكريميا للأيتام وأمهاتهم بمناسبة عيد الأم والأعياد الوطنية بحضور القنصل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة خالد النعيمي.



وقال النعيمي في كلمة له إن حضور هذا الحفل يعبر عن العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها كل من قيادتي البلدين عبر التاريخ والتي تعكس صور التعاون والتكافل بين البلدين الشقيقين.

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