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الخميس، 23-02-2023 03:43 م

وزيرة الثقافة: جامعة اليرموك علامة فارقة في تاريخ إربد

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الوكيل الاخباري- قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن جامعة اليرموك تعد علامة فارقة في تاريخ محافظة إربد وتاريخ القطاع الأكاديمي في الأردن بشكل عام، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجامعة من أجل إنجاح احتفالية اربد عاصمة للثقافة العربية 2022.

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وأضافت النجار خلال زيارتها للجامعة اليوم الخميس، وتكريمها لدورها الفاعل في إنجاح احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية، أن لليرموك باعا وفضلا كبيرا في تفعيل الشراكة المثمرة مع وزارة الثقافة في مختلف الميادين الثقافية، وتضطلع بدور بارز في تعميق الولاء والانتماء للثقافة الوطنية، ودعم المفكرين والأدباء والفنانين من خلال عقد الفعاليات التي تسلط الضوء على نتاجهم الفكري وتعريف الشباب بمنجزاتهم الإبداعية .


وأشارت إلى الأردن بأمس الحاجة لتعظيم الإنجازات والبناء عليها، وتجسيد ثقافة الأمل والإيجابية لدى أفراد المجتمع بما يمكننا من بناء مستقبل الأردن الذي نريد، لافتة إلى أن الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون البحثي الكمي والنوعي في المجالات الثقافية مع جامعة اليرموك بما يشخص واقع الحال ويسلط الضوء على المنجزات، ويبين مواقع الخلل إن وجدت.
بدوره، أعرب رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد عن شكر الجامعة وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة من وزارة الثقافة بتكريم الشركاء وكل من أسهم في إنجاح فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، مؤكداً حرص الجامعة على استمرارية العلاقة الوثيقة التي تربطها بمحافظة إربد وأبنائها، وأنها ستعمل على الدوام على تسخير كافة خبراتها للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية والثقافية .


وحضر اللقاء أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة الدكتور ماهر نفش، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موفق العموش، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور رياض المومني، ومدير ثقافة إربد الدكتور عاقل خوالدة، ومدير مكتب احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية المهندس منذر بطاينة، وعدد من المسؤولين في الوزارة والجامعة.

 




 

 


 

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