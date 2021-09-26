الأحد 26-09-2021
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الأحد، 26-09-2021 07:47 م

وزير الأشغال: البيئة الاستثمارية في العراق مهيأة أمام الشركات الأردنية

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  الوكيل الاخباري - قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن زيارة الوفد الأردني لممثلي قطاع الاسكان والإنشاء والمقاولات والصناعات الانشائية إلى العراق مؤخرا، ستنعكس بشكل مباشر على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال مشاريع شراكة تنموية في مختلف المجالات.

وأضاف الكسبي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه جرى الاتفاق مع المسؤولين العراقيين على تأطير التعاون بين الجانبين وتعزيز آفاقه في مختلف المجالات بما ينسجم مع حرص الحكومة على ترجمة التوجيهات الملكية لتعزيز آفاق التعاون والتشارك مع العراق الشقيق في مختلف المجالات.

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