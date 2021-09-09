الخميس 09-09-2021
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الخميس، 09-09-2021 05:47 م

وزير الأوقاف : لا تلتفتوا للشائعات

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الوكيل الاخباري - أشاد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بدور صندوق الزكاة الداعم للأسر المحتاجة والأيتام والغارمات، داعيا إلى عدم الالتفات إلى ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات حول عدم السماح بعقد دورات للعلوم الشرعية بشكل وجاهي في المراكز والجمعيات الإسلامية وعدم صدور بلاغ رقم 45 الذي تحدث عن قيام وزارة الأوقاف بالتوقف عن دورات العلوم الشرعية التي تقيمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم.

ودعا الحكام الإداريين إلى تزويد الوزارة بأية حالات أو أسر تحتاج للمساعدة ليجري تقديم الإجراء اللازم والوقوف إلى جانب هذه الشرائح المحتاجة والفقيرة في مثل هذه الظروف والتحديات الصعبة.

كما وجه الخلايلة إلى تشكيل لجنة زكاة في قضاء المصطبة لخدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى كافة والملاحظات التي ترد لمديرية الأوقاف بمختلف أنواعها.

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