وزير الأوقاف يفتتح فعاليات الملتقى الخيري في قضاءي اذرح وأيل

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس فعاليات الملتقى الخيري في قضاءي أذرح وأيل التابعين لمحافظة معان.



وقال الخلايلة، إن الوزارة وصندوق الزكاة تُدرك تمامًا أهمية عقد هذه الملتقيات في المناطق التي يحتاج أهلها للحصول على المساعدات العينية والنقدية وكذلك المشاريع الإنتاجية وترميم منازل للأسر الفقيرة والمحتاجة، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لمجلس إدارة صندوق الزكاة.



ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف معان وصندوق الزكاة بالعمل على دراسة كافة المطالب المتعلقة بالقضاءين، وإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة.



وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة في محافظة معان ضمن المساعدات الشهرية الثابتة من صندوق الزكاة بلغ 171 أسرة، و69 يتيما، كما سبق أن تم ترميم6 منازل، وتوزيع 21مشروعًا انتاجيًا على الأسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة.



ووجه الخلايلة المعنيين في أوقاف معان وصندوق الزكاة للعمل على دراسة ترميم 10منازل لأسر فقيرة في قضاء أذرح في أسرع وقت والمباشرة بعملية الترميم والانتهاء منها قبيل حلول فصل الشتاء، وكذلك في قضاء آيل.



وقام الخلايلة بتوزيع مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في قضاءي أذرح وأيل، حيث تمثّلت في توزيع 600 قسيمة شرائية، ومساعدات نقدية استفاد منها 100يتيم وطالب علم جامعي بواقع 100دينار لكل شخص، و700طرد غذائي، بالإضافة إلى توزيع7مشاريع إنتاجية في محافظة معان، حيث استفاد من الملتقى الخيري أكثر من 1400 أسرة فقيرة، ومحتاجة.

اضافة اعلان