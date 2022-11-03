الخميس 03-11-2022
الوكيل الاخباري

شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفى - صورة

معسكر نتنياهو يفوز بأغلبية واضحة في الكنيست

الأردن يرحب باتفاق السلام بين إثيوبيا وتحرير تيغراي

مشاركة اردنية بالمؤتمر الدولي لجائزة دوق ادنبرة الدولية

وزير الأوقاف يفتتح فعاليات الملتقى الخيري في قضاءي اذرح وأيل

الأميرة بسمة بنت طلال تفتتح أعمال مؤتمر الجمعية الأردنية لأمراض الجهاز الهضمي

تعاون بحثي وعلمي بين العلوم والتكنولوجيا وتبوك السعودية

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث لعلوم الرياضة والصحة

البرلمان اللبناني يطلب من حكومة ميقاتي الاستمرار بتصريف الاعمال

إيران.. مقتل شخصين بمواجهات غربي طهران

الخميس، 03-11-2022 08:04 م

وزير الأوقاف يفتتح فعاليات الملتقى الخيري في قضاءي اذرح وأيل

112022118225922251304


الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس فعاليات الملتقى الخيري في قضاءي أذرح وأيل التابعين لمحافظة معان.

وقال الخلايلة، إن الوزارة وصندوق الزكاة تُدرك تمامًا أهمية عقد هذه الملتقيات في المناطق التي يحتاج أهلها للحصول على المساعدات العينية والنقدية وكذلك المشاريع الإنتاجية وترميم منازل للأسر الفقيرة والمحتاجة، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لمجلس إدارة صندوق الزكاة.

ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف معان وصندوق الزكاة بالعمل على دراسة كافة المطالب المتعلقة بالقضاءين، وإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذها ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة في محافظة معان ضمن المساعدات الشهرية الثابتة من صندوق الزكاة بلغ 171 أسرة، و69 يتيما، كما سبق أن تم ترميم6 منازل، وتوزيع 21مشروعًا انتاجيًا على الأسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة.

ووجه الخلايلة المعنيين في أوقاف معان وصندوق الزكاة للعمل على دراسة ترميم 10منازل لأسر فقيرة في قضاء أذرح في أسرع وقت والمباشرة بعملية الترميم والانتهاء منها قبيل حلول فصل الشتاء، وكذلك في قضاء آيل.

وقام الخلايلة بتوزيع مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في قضاءي أذرح وأيل، حيث تمثّلت في توزيع 600 قسيمة شرائية، ومساعدات نقدية استفاد منها 100يتيم وطالب علم جامعي بواقع 100دينار لكل شخص، و700طرد غذائي، بالإضافة إلى توزيع7مشاريع إنتاجية في محافظة معان، حيث استفاد من الملتقى الخيري أكثر من 1400 أسرة فقيرة، ومحتاجة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020222715496469792203

الكرك: ورشة تدريبية حول طرق عرض وتسويق المنتجات الكترونيًا

وزارة الخارجية

الأردن يرحب باتفاق السلام بين إثيوبيا وتحرير تيغراي

1667495469248

مشاركة اردنية بالمؤتمر الدولي لجائزة دوق ادنبرة الدولية

ffff

الأميرة بسمة بنت طلال تفتتح أعمال مؤتمر الجمعية الأردنية لأمراض الجهاز الهضمي

112022121116791251389

تعاون بحثي وعلمي بين العلوم والتكنولوجيا وتبوك السعودية

wwww

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث لعلوم الرياضة والصحة

أخبار متعلقة
10202211205240224862370

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري في بلدة الشفا بعجلون

1666607725629

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ واليوم الخيري في ناعور

w

البلقاء التطبيقية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

w

الأوقاف تنظم ورشة بعنوان تمكين المرأة وقيم الانتماء والعمل لدى الشباب

920222619141699900924

وزير الأوقاف : الممارسات الاستفزازية بالأقصى لن تقدم ولن تؤخر في هويته