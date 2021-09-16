وزير الأوقاف يفتتح مشروع الطاقة الشمسية بمستشفى المقاصد

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، مشروع الطاقة الشمسية في مستشفى المقاصد الخيرية، التابع لصندوق الزكاة.



وأعرب وزير الأوقاف عن شكره لجميع من ساهموا بإنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي يوفر مبالغ مالية كبيرة على فاتورة الكهرباء، لمستشفى خيري وقفي، يقدم خدمات طبية جليلة للمجتمعات المحلية.



ودعا الدكتور الخلايلة إلى تعميم هذا المشروع على مختلف المنشآت التابعة لوزارة الأوقاف؛ للإسهام بالحد من استهلاك الطاقة، واستغلال الطاقة الشمسية لتخفيض كلف الكهرباء، لافتا إلى أن الوزارة لن تألو جهدا بدعم مستشفى المقاصد، حيث يعد المستشفى الوقف الوحيد في المملكة، ليتسنى له تقديم خدماته الطبية لشريحة واسعة من المواطنين.

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