وزير الأوقاف يوجه بتوسعة وتحديث مستشفى المقاصد

الوكيل الإخباري - وجه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لبناء مجمع للعيادات الخارجية لمستشفى المقاصد الخيرية على قطعة أرض مجاورة له تم شراؤها أخيرا.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة المستشفى برئاسة وزير الأوقاف لبحث القضايا المتعلقة بسير العمل، وسبل تطوير وتحديث وتوسعة المستشفى.



كما دعا الخلايلة الى الإسراع بشراء جهاز تصوير طبقي حديث أو الشراكة مع إحدى الشركات لتوفير جهاز بنظام الإيجار التمويلي، وتحديث الأنظمة المعمول بها في المستشفى لتتواكب مع التطوره الذي يشهده المستشفى.



وأقر الاجتماع تحديث قسم الخداج والتوليد، إذ قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الفقيه كل ما يلزم من بلاط وأدوات صحية وتمديدات على نفقته الخاصة والمقدرة قيمتها بحوالي 10 آلاف دينار.