وزير الاتصال الحكومي يعزي أسرة "الجزيرة" باستشهاد أفراد من عائلة الزميل الدحدوح

الوكيل الإخباري - قدّم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، باسمه وباسم الأسرة الإعلامية الأردنية، أحر التعازي لأسرة قناة الجزيرة ومراسلها في قطاع غزة وائل الدحدوح، باستشهاد أفراد من عائلته يوم أمس الأربعاء، إثر قصف الاحتلال لمنزلهم في القطاع.

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وأدان المبيضين استهداف قوات الاحتلال للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لافتا الى أن هناك 23 صحفيا استشهدوا منذ بداية الحرب على غزة.



وشدد الوزير مبيضين على ضرورة احترام عمل الإعلاميين من صحفيين ومصورين في فلسطين، وتوفير الحماية اللازمة لهم ولعائلاتهم، مستنكرا في الوقت ذاته مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على غزة واستهداف المدنيين وتهجيرهم، والحد من دخول المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة.



وأعرب المبيضين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للزميل الدحدوح وعائلته وللزملاء في قناة الجزيرة ولعموم الأسرة الصحفية والإعلامية العربية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمه الصبر والسلوان.