الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 08:06 م

وزير الاعلام : الحكومة لن تجبر المواطنين على أخذ لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم الحكومة صخر دودين أن الحكومة يحق لها اجبار المواطنين على أخذ لقاح كورونا ، لكنها لن تفعل ذلك ، وتتجه لتقديم حزم تحفيزية من أجل الاقبال على تلقي اللقاح.
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وبين دودين عبر شاشة التلفزيون الأردني ، ان الحكومة متعاقدة مع أهم شركات لقاحات كورونا، ورصدت 70 مليون دينار لتأمين اللقاحات.

وأشار إلى أن الهدف الوصول إلى 3 ملايين لقاح حتى 1 حزيران المقبل.

وبين ان عدد المسجلين على المنصة اقترب إلى 900 ألف.

وأضاف : اللقاحات موجودة حالياً، والحكومة كانت قلقة من عدم وصول اللقاحات ويتم حاليا رفع قدرة الحكومة على اعطاء المطاعيم.

 




 

 


 

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