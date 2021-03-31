وزير الاعلام : الحكومة لن تجبر المواطنين على أخذ لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق باسم الحكومة صخر دودين أن الحكومة يحق لها اجبار المواطنين على أخذ لقاح كورونا ، لكنها لن تفعل ذلك ، وتتجه لتقديم حزم تحفيزية من أجل الاقبال على تلقي اللقاح.وبين دودين عبر شاشة التلفزيون الأردني ، ان الحكومة متعاقدة مع أهم شركات لقاحات كورونا، ورصدت 70 مليون دينار لتأمين اللقاحات.وأشار إلى أن الهدف الوصول إلى 3 ملايين لقاح حتى 1 حزيران المقبل.وبين ان عدد المسجلين على المنصة اقترب إلى 900 ألف.وأضاف : اللقاحات موجودة حالياً، والحكومة كانت قلقة من عدم وصول اللقاحات ويتم حاليا رفع قدرة الحكومة على اعطاء المطاعيم.