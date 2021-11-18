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وزير الاقتصاد الرقمي يرعى مؤتمر الحلول السحابية من جوجل

الخميس، 18-11-2021 07:58 م

وزير الاقتصاد الرقمي يرعى مؤتمر الحلول السحابية من جوجل

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة مؤتمر الحلول السحابية الذي عقدته شركة جوجل بحضور عدد من مدراء ومسؤولي تقنية المعلومات في الشركات والمؤسسات الاردنية.

وبين مدير حسابات الشراكة المتصلة للشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة جوجل العالمية قيس المومني، أن عقد المؤتمر جاء بهدف تعريف الشركات والمؤسسات الاردنية على الحلول السحابية من شركة جوجل واهميته في تحسين البيانات وتوفير المساحات داخل الشركات، خاصة وأن الشركات ليست بحاجة إلى مراكز بيانات داخل مكاتبها، ويمكنها الوصول إلى البيانات من خلال شبكة الانترنت.

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