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الأربعاء، 17-11-2021 08:53 ص

وزير الطاقة يدعو الصناديق المحلية للاستثمار في مشاريع الطاقة

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الوكيل الإخباري - دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الصناديق المحلية للاستثمار في مشاريع الطاقة بما يرفد الاقتصاد الوطني ويسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

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وأكد خلال لقائه نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، ونائب النقيب فوزي مسعد، والوفد المرافق،في مقر الوزارة، أهمية مشاركة نقابة المهندسين في جهود تطوير برنامج وطني لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الاستهلاك من خلال مشروع التدقيق الطاقي بما يعزز تطوير قدرات المهندسين في مجال كفاءة الطاقة و يسهم في تحضيرهم لسوق العمل باعتبار الشهادات المهنية التي تمنح للمهندسين المتدربين هي شهادات متميزة ومعتمدة دوليا في مجال كفاءة الطاقة.


وقال الخرابشة ان نقابة المهندسين بيت خبرة وطني يجب الاستفادة منه للمساعدة في جهود تحويل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى شبكات ذكية بما يسهم في زيادة استيعاب الطاقة المتجددة، مشيدا بجهود النقابة في مجال العمل الهندسي الأردني وتطويره.


وأكد أهمية الشراكة بين الوزارة والنقابة لتدريب المهندسين الجدد في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في إطار البرنامج التدريبي المعتمد من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الوزارة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة العربية.


الزعبي، أكد أهمية تفعيل برنامج "فاتورتك صفر" المتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء، بما يتيح للمهندسين استرداد قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به عند استهلاك 3.5 إلى 4 كيلو واط، حال رغبة المستفيد بتركيب نظام الخلايا الشمسية، شريطة الالتزام بتسديد مستحقات النقابة لصندوق التقاعد، بالشكل الذي يضمن عودة المزيد من الزملاء للصندوق.


وناقش اللقاء التعاون في مجال تدريب المهندسين على برامج كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإيجاد فرص لتدريب المهندسين الجيولوجيين في المختبرات التابعة لوزارة الطاقة.


 




 

 


 

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