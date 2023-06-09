وزير الاوقاف: 8 الاف حاج أردني هذا العام .. 2775 جواً و4162 براً والبعثات

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات لموسم الحج 1444 هجري، مؤكدا على الجاهزية لبدء سفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، وفق لبرنامج تم إعداده سابقًا.وأضاف الخلايلة، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن الوزارة قامت بتطوير محطات الاستراحة لمتابعة سير الحافلات منذ انطلاقها من المملكة وصولًا إلى المدينة المنورة.وبين، أن عدد حجاج المملكة لهذا العام يصل إلى قرابة 8 آلاف؛ مقسمين ما بين 2775 حاجًا وحاجة عبر الجو، و4162 حاجًا وحاجة برًا اضافة الى البعثات الاخرى المختلفة.وأوضح، أن الحجاج برًا ستكون هنالك 150 حافلة "VIP"، و15 حافلة عادية فقط، أي بمجموع 165 حافلة، لافتًا إلى أنه تم اعتماد الحافلات ذات المنشأ الأوروبي للسيطرة على شكاوى الحافلات؛ تلافيًا لأيّ شكاوى بهذا الصدد.وأشار إلى أن الشكاوى التي كانت في السابق تتمثل بضيق المساحة عند الجلوس على كرسي الحافلة؛ لذا معظم الحافلات لهذا العام "VIP" وعدد ركابها لا تزيد عن 31 حاجًا، بالإضافة إلى تزويدها بدورة مياه وبوسائل الراحة كافة، حيث تم إجراء فحوصات فنية من قبل إدارة السير المركزية.ونوه إلى أنه سيتم تفقد الحافلات فنيًا من قبل إدارة السير خلال عدة محطات لحين وصول الحجاج إلى المدينة المنورة كل (300-400) كيلو متر، بالتعاون مع مديرية الأمن العام.ولفت إلى أن الوزارة قامت باستئجار 12 حافلة "احتياطية" على نفقتها؛ وذلك في حال خلل أيّ حافلة سيتم نقل الحجاج إلى الحافلات المستأجرة.وشكر الخلايلة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين قدموا جميع الاستعدادات اللازمة، وكانت المباحثات حول ترتيبات الحج بأفضل المستويات.*أول قافلة حجوكشف الوزير الخلايلة أن أول قافلة حج أردنية، ستكون للإداريين حتى يتسنى لهم استلام أماكن الفنادق التي سيقطن فيها الحجاج.وقال، إن "أول قافلة من الحجاج ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، والقافلة الثانية ستكون يوم الخميس المقبل، في حين ستكون القافلة الثالثة الجمعة المقبل".وأضاف، "الوداع الرسمي سيكون في مدينة الحجاج بمحافظة معان، حيث جرى تقسيم الحجاج إلى ثلاث دفعات".