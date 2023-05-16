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السير: ازدحام مروري على جميع مداخل عمّان

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الوكيل الإخباري - قال الملازم محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السير، أن أغلب مداخل العاصمة عمّان شهدت صباح اليوم كثافة وازدحام مروري.

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وبيّن  الدروبي، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، أن حركة المركبات كانت كثيفة على مداخل العاصمة منذ الصباح، على طريق شارع الأردن، وشارع الجامعة، وصويلح باتجاه خلدا، والدوار الثامن.


ودعا السائقين إلى ضرورة تحديد الاتجاه قبل الوصول إلى مفرق التقاطعات المرورية والالتزام بالمسارب المخصصة، وذلك منعاً للازدحام وإعطاء الأولوية لمستخدمي الطريق، واتباع إرشادات رقباء السير في الميدان.

 




 

 


 

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