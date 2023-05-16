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مديرية الأمن العام تطلق مبادرة صيف آمن ٢٠٢٣

الثلاثاء، 16-05-2023 06:01 م

مديرية الأمن العام تطلق مبادرة صيف آمن ٢٠٢٣

الامن


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة (صيف آمن  2023) الهادفة إلى نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، خلال شهر الصيف .

 وتهدف المبادرة لتعزيز الحماية من مظاهر وسلوكيات سلبية تهدد أمن  وسلامة المجتمع خاصة في فصل الصيف مثل: حرائق الغابات والأعشاب ، إطلاق العيارات النارية ومواكب الأفراح ، السرعات الزائدة للمركبات والحوادث الناجمة عنها، ترك الاطفال في المركبات في الأجواء الحارة، وغيرها، إضافة إلى الجانب البيئي والسياحي.

وأكدت مديرية الأمن العام على انها ستعمل من خلال نوافذها الإعلامية والمجتمعية وبالتعاون مع وسائل الإعلام كافة ، لضمان توفير الوقاية من مثل هذه المخاطر مؤكدة على دور المواطن في إنجاح هذه الجهود، من خلال الالتزام بالنصائح والإرشادات او نقلها وايصالها للآخرين.

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