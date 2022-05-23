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الإثنين، 23-05-2022 09:43 م

وزير البيئة يشارك بفعاليات المنتدى العالمي للأرض

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الوكيل الاخباري - شارك وزير البيئة معاوية الردايدة اليوم الاثنين، بالندوة الحوارية التي عقدت على هامش أعمال المنتدى العالمي للأرض بنسخته التاسعة، الذي تستضيفه المملكة ويستمر حتى 26 أيار الحالي في البحر الميت، بدعوة من وزارة الزراعة والتحالف العالمي للأرض ومؤسسة بذور وبدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وناقشت الجلسة التي شارك بها إلى جانب وزير البيئة، وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، الشراكة من أجل حلول مناخية شاملة، وبناء الثقة والتواصل من أجل الرخاء المشترك .

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