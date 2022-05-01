تعليمات هامة لمرضى الربو مع الأجواء المغبرة

الوكيل الإخباري - قدمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إرشادات ونصائح وتعليمات هامة للمواطنين وخاصة مرضى الربو والمصابين بالامراض الصدرية خلال الأجواء الخماسينية المغبرة التي تمر بها المملكة.

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وقالت المؤسسة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" إنه يجب عدم التعرّض للغبار والاتربة، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة.



وأضافت أنه يجب الحرص على حمل بخاخ الربو مع المريض طوال الوقت، تحسباً لاي نوبة ربو، وسرعة التوجه للمركز الصحي في حال لم تستجب نوبة الربو للبخاخ.



ودعت المؤسسة إلى الالتزام بتناول الأدوية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي حتى وأن لم تكن لدى المريض أي أعراض تهيج للحساسية.

