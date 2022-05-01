الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

الأحد، 01-05-2022 10:57 ص

تعليمات هامة لمرضى الربو مع الأجواء المغبرة

bxsdMJ2e3r3QFkNECXza8y76XEPynvc9SKfA4Mi2


الوكيل الإخباري - قدمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إرشادات ونصائح وتعليمات هامة للمواطنين وخاصة مرضى الربو والمصابين بالامراض الصدرية خلال الأجواء الخماسينية المغبرة التي تمر بها المملكة.

اضافة اعلان


وقالت المؤسسة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" إنه يجب عدم التعرّض للغبار والاتربة، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة.


وأضافت أنه يجب الحرص على حمل بخاخ الربو مع المريض طوال الوقت، تحسباً لاي نوبة ربو، وسرعة التوجه للمركز الصحي في حال لم تستجب نوبة الربو للبخاخ.


ودعت المؤسسة إلى الالتزام بتناول الأدوية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي حتى وأن لم  تكن لدى المريض أي أعراض تهيج للحساسية. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

666

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

كورونا الوكيل

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

ب

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

كورونا 7

3 محافظات خالية من كورونا

52022114822797141260

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

أخبار متعلقة
1649335096531

الشؤون الفلسطينية والأونروا يناقشان قضايا مشتركة

277785547_348466777321678_4992710601531719882_n

الأردن يحدد قيمة زكاة الفطر للعام الحالي

resize

الغذاء والدواء تُحذر عند شراء التمور

f5e16c8d-3582-4258-90b8-177e5baa99b1

خوفاً من التسمم .. هل تسحب شوكولاته اطفال شهيرة من السوق المحلية ؟

ههههههه

خبير فلكي يُعلق على شكل هلال رمضان في سماء الأردن

62498de591cb1

الهيئة الخيرية الهاشمية تنفذ حملة رمضان بالخير غير 2022