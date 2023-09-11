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الإثنين، 11-09-2023 05:38 م

وزير البيئة يلتقي السفيرة الأميركية

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الوكيل الاخباري - التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الاثنين في مكتبه، السفيرة الأميركية لدى المملكة يائل لمبرت، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال البيئي والعمل المناخي.

وقدم الردايدة خلال لقائه السفيرة بمكتبه، شرحا عن أبرز إنجازات الأردن في مجال حماية البيئة، والتحديات البيئية والمناخية التي تواجه المملكة والمنطقة، وتطرق إلى مبادرة "مترابطة المناخ واللاجئين" التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر المناخ "كوب 27".

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