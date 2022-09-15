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الخميس، 15-09-2022 09:14 م

وزير البيئة يلتقي وفدًا من المعهد الوطني للدراسات الأمنية في نيجيريا

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الوكيل الاخباري - التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة اليوم الخميس في مبنى الوزارة رئيس وأعضاء وفد المعهد الوطني للدراسات الأمنية في نيجيريا، الذي يزور المملكة، بهدف الاطلاع والاستفادة من الخبرات والتجارب الاردنية في عديد المجالات.

وتأتي زيارة الوفد إلى وزارة البيئة، في إطار سلسلة لقاءات يجريها مع عدد من المسؤولين في إطار التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين الاردني والنيجيري، من خلال جولة دراسية لأعضاء الوفد المشاركين في دورات إدارة الاستخبارات التنفيذية، حول موضوع التغير المناخي العالمي (آفاق وأولويات التنمية الاقتصادية وحل النزاعات في أفريقيا) والتي سيتم خلالها التفاعل مع مختلف المؤسسات الاستراتيجية الأردنية ذات الصلة بموضوع الدورة في الاردن .

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