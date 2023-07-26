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الأربعاء، 26-07-2023 01:29 م

وزير التربية يفجر مفاجأة حول تغشيش أجوبة التوجيهي عبر مئذنة

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة الأربعاء إنّ محاولات الغش خلال امتحانات التوجيهي تميزت بإدخال وسائل وأساليب تكنولوجية متقدمة ( فيزا نظارة، زر ملابس ..) 

وبلغ مجموع المخالفات التي رصدتها وزارة التربية والتعليم خلال امتحانات "التوجيهي" 840 مخالفة منها 585 حرمان دورتين.

وبين محافظة، أن عملية تغشيش أجوبة "امتحان "التوجيهي" التي ضبطت في مسجد قريب من مركز امتحان كانت ضررا بسبب وجود نموذجين للأسئلة بين يدي الطلبة خلال الامتحان.

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