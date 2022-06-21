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الثلاثاء، 21-06-2022 04:40 م

وزير التربية يكرم الطالب محمد نوح العنانزة

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الوكيل الاخباري - كرّم وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس الطالب محمد نوح محمود العنانزة من مدرسة كفرنجة الثانوية للبنين/ تربية عجلون؛ الفائز بالمركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والتي أقيمت في اثيوبيا بمشاركة أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم.

وأكد الدكتور عويس خلال التكريم، أن الأردن يزخر بالمبدعين وأصحاب المواهب من كافة التخصصات، مبينا حرص الوزارة على تكريم هؤلاء المتميزين ودعمهم وتشجيعهم.

وبين الدكتور عويس أن الوزارة تقيم سنويا وضمن نشاطاتها التربوية مسابقة لحفظ القرآن الكريم، مؤكدا التواصل المستمر مع الميدان التربوي للكشف عن الطلبة المتميزين. 

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