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الأحد، 29-05-2022 06:33 م

العجارمة : المعلم الأردني ساهم في بناء الأنظمة التعليمية في البلدان العربية

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اعتزاز الوزارة بالمعلم الذي كان وما يزال عماد النظام التعليمي الأردني.

وبين خلال رعايته، أمس السبت، مندوبا عن وزير التربية حفل تخريج الفوج الــ 40 لطلبة مدارس النمو التربوي، أن المعلم الأردني ساهم في بناء الأنظمة التعليمية في البلدان العربية الشقيقة.

وأشار العجارمة إلى اعتزاز الوزارة أيضا بالمدارس الخاصة وجهودها، خاصة المشاركة في تحمل أعباء لجوء الأشقاء العرب، وهنأ في كلمته الطلبة الخريجين وذويهم.
 

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