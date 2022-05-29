الأحد 29-05-2022
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الأحد، 29-05-2022 06:50 م

معرض للإرشاد والتوجيه المهني في تربية الأغوار الشمالية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - افتتحت مديرة التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتورة فاطمة طلافحة، اليوم الأحد، معرض الإرشاد والتوجيه المهني للصف العاشر الذي تنظمه مدرسة جسر الشيخ حسين الأساسية للبنين بمناسبة عيد الاستقلال .

وأكدت الطلافحة، خلال افتتاحها المعرض، أهميته في توضيح المسارات الأكاديمية والمهنية وآليات تصنيف الطلبة بعد الصف العاشر ، إضافة إلى حاجات سوق العمل وطبيعة التخصصات التي تخدم المجتمع والسوق المحلي، مشيرة إلى دور الأسرة وأولياء الأمور في دعم توجهات الأبناء وتوعيتهم بمسارات ومساقات التعليم المهني.

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