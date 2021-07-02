الجمعة 02-07-2021
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الجمعة، 02-07-2021 09:19 م

وزير التربية يكشف موعد نتائج التوجيهي

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم محمد ابوقديس انه ليس مقبولا وضع أسئلة ذات مستوى واحد سواء إن كانت سهلة أو صعبة، بل تقوم الوزارة بالتدرج في الأسئلة لتقييم كافة المستويات، مشيراً إلى أنه ليس من العدالة أن يحصل الجميع على علامة كاملة.اضافة اعلان


وقال الوزير إنه ليس مقبولا رؤية جميع علامات التوجيهي 90 وأعلى، أو 70 وأدنى.

ولفت إلى أن عملية التصحيح تمر بـ13 مرحلة منذ بدء استلام دفاتر الإجابات وإرسالها إلى اللجان وحتى إعلان النتائج.

وأشار إلى أن نتائج الامتحانات ستكون منتصف آب القادم، مبيناً أنها ستكون بعد 4 أسابيع من آخر امتحان يقدمه الطلبة والذي سيعقد في 15 تموز الحالي.

 




 

 


 

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