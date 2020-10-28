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الأربعاء، 28-10-2020 01:29 م

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي

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الوكيل الإخباري- عقدت لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجتماعاً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس اللجنة  الدكتور محمد  أبوقديس، وبحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي.

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وقد أكد الوزير أبوقديس خلال الإجتماع على ضرورة مراجعة وتحديث المنظومة التشريعية للصندوق بحيث تضمن توجيه الدعم بشكل مباشر نحو المشاريع البحثية التطبيقية، والابتكارية، والريادية التي تحقق قيمة مضافة،  كما أكد على ضرورة تحديد الأولويات البحثية الوطنية للمرحلة المقبلة بما يتواءم مع الظروف  التي يمر فيها الأردن بحيث تعكس الاحتياجات والمشاكل التي تواجهها  القطاعات الإقتصادية خاصةً الصناعات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى  السعي لعمل شراكات مع القطاع الخاص والربط ما بين الصناعة والباحثين في الجامعات من خلال  إنشاء ودعم الحاضنات في الجامعات الأردنية والقطاع الخاص، بحيث تعمل هذه الحاضنات على تبني الباحثين والمبتكرين الأردنيين ودعمهم لتحويل بحوثهم ومشاريعهم إلى منتجات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.


 




 

 


 

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