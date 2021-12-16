الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 01:36 م

وزير التنمية يبحث مع السفير السعودي التعاون المشترك

مفلح


الوكيل الإخباري - بحث وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم الخميس، مع سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى المملكة، نايف بن بندر السديري، والوفد المرافق، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الاجتماعي.

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كما بحث الوزير مع السفير السعودي آليات التعاون بين الوزارة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأوجه التعاون بين البلدين في قطاع الشؤون الاجتماعية والتنمية واللجان المشتركة وتبادل الخبرات.


وأكد المفلح متانة العلاقات الاردنية السعودية والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين.


واستعرض الطرفان، الخدمات المقدمة للمنتفعين السعوديين في مراكز الرعاية والتأهيل وآليات التنسيق بهذا المجال، وخاصة في متابعة أوضاع المنتفعين من تلك المراكز مع السفارة.


وأشاد السفير السعودي بمستوى مراكز الرعاية والتأهيل الأردنية المتقدم في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثنيًا على الجهود التي يبذلها الأردن في استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات لهم.

 




 

 


 

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