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الأربعاء، 01-12-2021 01:23 م

هل تتخذ الحكومة إجراءات بعد وصول "أوميكرون" الى السعودية وفلسطين المحتلة؟

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الوكيل الإخباري - تسائل الشارع الأردني اذا ما ستقرر الحكومة خلال الايام القادمة اتخاذ أي إجراءات طارئة على الحدود والمعابر، بعد أن سجل في فلسطين المحتلة و المملكة العربية السعودية إصابات في "متحور أوميكرون". 

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وقال مواطنون وفقاً لرصد " الوكيل الإخباري" إن الحركة التجارية وحركة المسافرين بين الأردن وكل من فلسطين المحتلة والسعودية تتم بشكل يومي برا وجوا الى جانب حركة الشحن التي لا تتوقف.


واضافوا أن هناك المئات من الأردنيين المغتربين في السعودية وفلسطين، وأن حركة تنقلهم مستمرة، اضافة الى رحلات العمرة براً وجواً التي باتت تشهد نشاطاً لافتاً خلال الفترة الماضية . 


وأعلنت سلطات الإحتلال الاسرائيلي عن رصد 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ويشتبه في أنها من سلالة "أوميكرون". 


كما أعلنت السعودية اليوم الأربعاء، عن رصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، على ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (واس).


ويترقب الشارع الأردني صدور قرارات جديدة من الحكومة حيال الحدود مع المملكة العربية السعودية وفلسطين المحتلة خوفاً من وصول المتحور للأردن. 


 




 

 


 

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