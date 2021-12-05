1000 معتمراً اردنياً غادروا الى السعودية براً حتى الآن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



أكد مصدر مطلع في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أن نحو 1000 معتمراً اردنياً غادروا إلى السعودية لأداء مناسك العمرة عن طريق البر منذ بدء تسيير الرحلات منتصف الشهر الماضي.

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وأوضح المصدر اليوم الأحد لـ " الوكيل الإخباري" أن 220 معتمرا غادروا الى الديار المقدسة يوم الخميس الماضي ، حيث تنطلق معظم الرحلات نهاية كل أسبوع .



وكانت السلطات السعودية سمحت بإعادة فتح معابرها البرية أمام المعتمرين مطلع شهر تشرين الثاني الماضي وانطلقت الرحلة الأولى من الأردن في 13 من الشهر الماضي بعد أن توقفت الرحلات البرية لأداء العمرة لـ 18 شهرا بسبب تداعيات فيروس كورونا .

