الجمعة 02-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عطلة رسمية لـ3 أيام متتالية بانتظار الأردنيين

آلية تأجيل أقساط القروض خلال أيام

الزراعة توضح حول السماح باستيراد الأبقار

الجيش ينتشر على مداخل ومخارج المحافظات

وزير التنمية يوعز بالوقوف على حيثيات عائلة بالمفرق

وزير الصحة : نتطلع إلى صيف آمن في الأول من حزيران

وفيات الجمعة 2/4/2021

الجامعة العربية تؤكد الحاجة لحلول سياسية للأزمات بالشرق الأوسط

العراق: جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة

صحيفة: بايدن يخفض عدد القوات الأمريكية المرسلة للخليج

الجمعة، 02-04-2021 02:31 م

إيجار مكسور على العائلة

وزير التنمية يوعز بالوقوف على حيثيات عائلة بالمفرق

مفلح
وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح


الوكيل الإخباري - أوعز وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح بالوقوف على حيثيات قضية عائلة في محافظة المفرق، كانت قد افترشت الأرض، نتيجة لسوء وضعها المادي .

اضافة اعلان
وقال المفلح في تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر، الجمعة، وفق رصد "الوكيل الإخباري" : 

تبين أن صاحب المنزل لم يقم بإخراج العائلة من المنزل، وإنما هناك قضية إيجار مكسور عليه وقامت العائلة بمغادرة المنزل لمدة ساعتين والجلوس بالعراء، وعادت بعد ذلك للمنزل.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بقر

الزراعة توضح حول السماح باستيراد الأبقار

جيس

الجيش ينتشر على مداخل ومخارج المحافظات

حظر

وزير الصحة : نتطلع إلى صيف آمن في الأول من حزيران

3202126123838147131573

الطاقة تعلن عن محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

122020321267342556787

ولي العهد يعزي عشيرة الجازي وقبيلة الحويطات

6202027125736309161133

تمديد فترة تجديد الاشتراك في التأمين الصحي للمهندسين

أخبار متعلقة
تطعيم-لقاح

المفرق: 13663 تلقوا لقاح كورونا

1617113792469

زراعة المفرق تنفذ برنامج التلقيح الصناعي للأغنام

تي

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات المستفيدين قبل رمضان

3202124111820470619434

الامن العام يحقق في ملابسات وفاة فتاة داخل منزلها

ى

إيعاز حكومي بتأجيل أقساط مقترضي التنمية والتشغيل

1120207142824577159699

تعليق الدوام بإدارة مياه المفرق اليوم بسبب كورونا