وزير التنمية يوعز بالوقوف على حيثيات عائلة بالمفرق

الوكيل الإخباري - أوعز وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح بالوقوف على حيثيات قضية عائلة في محافظة المفرق، كانت قد افترشت الأرض، نتيجة لسوء وضعها المادي .
وقال المفلح في تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر، الجمعة، وفق رصد "الوكيل الإخباري" :
تبين أن صاحب المنزل لم يقم بإخراج العائلة من المنزل، وإنما هناك قضية إيجار مكسور عليه وقامت العائلة بمغادرة المنزل لمدة ساعتين والجلوس بالعراء، وعادت بعد ذلك للمنزل.
الوقوف على وضع العائله التى تم تناقل وضعها على التواصل الاجتماعي بالمفرق.تبين ان صاحب المنزل لم يقم بإخراجه منه وإنما هناك قضيه إيجار مكسور عليه وقامت العائله بمغادره المنزل لمده ساعتين والجلوس بالعراء.وعادت للمنزل— Ayman Mufleh (@Aymanmufleh) April 2, 2021
سيتم حل الموضوع بكافه الجوانب غدا مع الشكر للصحفي غازي. pic.twitter.com/SJK0Xva9B7