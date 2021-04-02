وزير التنمية يوعز بالوقوف على حيثيات عائلة بالمفرق

الوكيل الإخباري - أوعز وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح بالوقوف على حيثيات قضية عائلة في محافظة المفرق، كانت قد افترشت الأرض، نتيجة لسوء وضعها المادي .





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وقال المفلح في تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر، الجمعة، وفق رصد "الوكيل الإخباري" :

تبين أن صاحب المنزل لم يقم بإخراج العائلة من المنزل، وإنما هناك قضية إيجار مكسور عليه وقامت العائلة بمغادرة المنزل لمدة ساعتين والجلوس بالعراء، وعادت بعد ذلك للمنزل.