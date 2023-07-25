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الثلاثاء، 25-07-2023 01:05 م

وزير الخارجية البريطاني يصل الأردن الخميس

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الوكيل الاخباري - يبدأ وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، الخميس، زيارة إلى الأردن ضمن جولة شرقية، يلتقي فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

كليفرلي، يبدأ الثلاثاء، جولة تستغرق ثلاثة أيام يزور خلالها كلاً من قطر والكويت والأردن، لبناء روابط تعود بفائدة متبادلة وللتأكيد على الشراكة المتنامية بين المملكة المتحدة والمنطقة.

وخلال زيارته الأردن، سيعلن الوزير عن تقديم قرابة 1.5 مليون جنيه إسترليني لدعم المبادرات الخاصة بالنساء والفتيات، حيث تستفيد منها منظمات المجتمع المدني من هذا التمويل.

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